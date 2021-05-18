В Хабаровском крае раненый медведь убил человека
В Вяземском районе Хабаровского края раненый медведь напал на местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов края.
«Раненый медведь при попытке его добора напал на местного жителя», — заявили в ведомстве.
По данным министерства, нападение произошло 17 мая в районе пасеки у села Кукелево. Погиб молодой человек 1993 года рождения.
Издание AmurMedia.ru сообщает, что молодой человек выстрелил в медведя из ружья во время охоты, после чего подошел к животному, которое смертельно ранило его.