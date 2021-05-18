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В Хабаровском крае раненый медведь убил человека

Фото: МЧС / РИА Новости
Фото: МЧС / РИА Новости

В Вяземском районе Хабаровского края раненый медведь напал на местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов края.

«Раненый медведь при попытке его добора напал на местного жителя», — заявили в ведомстве.

По данным министерства, нападение произошло 17 мая в районе пасеки у села Кукелево. Погиб молодой человек 1993 года рождения.

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Издание AmurMedia.ru сообщает, что молодой человек выстрелил в медведя из ружья во время охоты, после чего подошел к животному, которое смертельно ранило его.

В пресс-службе министерства добавили, что инспекторы Службы по охране животного мира и ООПТ и охотники еще ищут раненого медведя.

В августе 2020 года на Чукотке бурый медведь напал на одного из охотников, который отделился от команды и в тот момент оказался без ружья. Всего животных было два. Охотник получил переломы ребер, раны на животе, голове, ему сделали операцию. Позже нападавший медведь был застрелен на месте, второго найти не удалось.

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Хабаровский край Медведь убийство Министерство природных ресурсов
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