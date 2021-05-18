В Хабаровском крае раненый медведь убил человека

В пресс-службе министерства добавили, что инспекторы Службы по охране животного мира и ООПТ и охотники еще ищут раненого медведя.

В августе 2020 года на Чукотке бурый медведь напал на одного из охотников, который отделился от команды и в тот момент оказался без ружья. Всего животных было два. Охотник получил переломы ребер, раны на животе, голове, ему сделали операцию. Позже нападавший медведь был застрелен на месте, второго найти не удалось.