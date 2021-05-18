В Иркутске завели дела о картельном сговоре на ₽840 млн при ремонте дорог

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Иркутской области возбудили уголовные дела о картельном сговоре между муниципальным предприятием по ремонту дорог и двумя предпринимателями. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России по региону.

По данным полиции, экс-директор муниципального предприятия по ремонту дорог в Иркутске заключил с двумя местными бизнесменами ограничивающее конкуренцию картельное соглашение, чтобы поддержать цены на торгах при проведении электронных аукционов.

Это привело к тому, что муниципальное предприятие победило на аукционе и заключило несколько контрактов на выполнение работ по ремонту автодорог.

«Сумма извлеченного противоправным способом дохода превысила 840 млн руб.», — указали в ГУ МВД.