В ФАС объяснили идею вдвое снизить штрафы для малого бизнеса за картели

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила снизить штрафы для малого бизнеса за картельные сговоры, сговоры на торгах, вертикальные и иные антиконкурентные соглашения в случае его своевременной оплаты — не позднее 20 дней со дня его наложения. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении службы.

В ФАС считают, что такая мера позволит сбалансировать возможные финансовые риски привлеченному к административной ответственности и минимизировать негативные последствия дальнейшего осуществления предпринимательской деятельности.

«Кроме того, предложенный законопроектом механизм может служить предупреждением тем, кто нарушил законодательство, в том числе, непреднамеренно, «по незнанию», снижение же штрафа будет стимулировать к его добровольной своевременной оплате», — добавили в ФАС.

Ранее об инициативе антимонопольного органа сообщал «Коммерсантъ».

Издание указывало, что сейчас штрафы за картельные сговоры составляют от 3 до 15% выручки от реализации товара, но не менее 100 тыс. руб. За вертикальные и иные антиконкурентные соглашения налагается штраф в размере от 1 до 5% такой выручки, но не менее 50 тыс. руб. За сговор на торгах компании обязаны выплатить от 10 до 50% начальной стоимости контракта.