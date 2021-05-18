Путин и Си Цзиньпин запустят совместный ядерный проект

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поучаствуют в церемонии начала строительства совместного китайско-российского атомного объекта. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая.

«Президент Си Цзиньпин примет участие в старте проекта двух стран в области ядерной энергетики», — говорится в сообщении.

Мероприятие состоится 19 мая в онлайн формате. При этом в МИДе не уточнили, о каком именно проекте идет речь.

В июне 2018 года Путин после визита в Китай сообщил, что страны договорились о строительстве «Росатомом» двух энергоблоков Тяньваньской АЭС, а также согласовали строительство в Китае еще одной атомной станции российского дизайна. Строительство планировалось начать в декабре 2020 года.