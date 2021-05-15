Рогозин поздравил Китай с посадкой аппарата на Марс
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой
станции «Тяньвэнь-1» на Марс. Поздравление опубликовано в его Telegram-канале.
«Роскосмос» приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР», — говорится в сообщении.
По словам Рогозина, в следующем году к Марсу запланирована отправка российско-европейской миссии ЭкзоМарс.
Ранее с успешной посадкой на планету Китай поздравил заместитель руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по научным вопросам Томас Цурбухен.