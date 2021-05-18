В Красноярском крае в ДТП погибли пять человек

Пять человек погибли в результате столкновения автомобиля Honda с автофургоном в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«В результате ДТП погибли пятеро мужчин — водитель и пассажиры автомобиля Honda», — сообщили в ведомстве.

По данным полиции, водитель автомобиля Honda Civic Ferio, двигаясь со стороны города Ачинска в сторону города Боготола, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автофургоном.

Сотрудники ДПС организовали реверсивное движение по одной полосе, добавили в МВД.