Полиция завела дело после ДТП в Смоленской области

«Органами прокуратуры области с привлечением контролирующих органов организована и проводится проверка, в ходе которой будет проверено, в том числе, своевременность прибытия на место происшествия оперативных служб, а также полнота оказания пострадавшим медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Андрей Глаз сообщил ТАСС, что их дипломаты занимаются ситуацией вокруг ДТП. «Консульская служба посольства Беларуси в России активно занимается ситуацией, конструктивно взаимодействует с российской стороной, которая оказывает содействие по данной теме. Соответствующая работа продолжается», — сказал дипломат.

Авария произошла утром, 15 мая. Пассажирский микроавтобус, перевозивший граждан Белоруссии, столкнулся с грузовиком на трассе М-1 «Беларусь» в Сафоновском районе Смоленской области. В больницу доставлены 13 человек.

Позднее в пресс-службе администрации региона сообщили РБК, что трое пострадавших находятся в отделении реанимации. Один из них прооперирован. Еще семь человек были госпитализированы. Трое пострадавших, в числе которых водитель, отказались от госпитализации, еще четыре человека с незначительными травмами обратились за медицинской помощью непосредственно на месте ДТП, уточили в администрации.

По предварительным данным полиции, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем грузовика.