В водохранилищах Симферополя накопили воды на 8 месяцев

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В трех питающих Симферополь водохранилищах накопили воды на восемь месяцев, заявила вице-премьер Крыма Светлана Маслова на брифинге по водоснабжению республики. Трансляция размещена в Facebook Совета министров Крыма.

«При сохранении существенных притоков и ограниченном водозаборе <...> на сегодняшний день мы накопили воды на 249 дней, или восемь месяцев», — сообщила Маслова. По ее словам, после анализа ситуации власти региона могут пересмотреть режим подачи воды.

Маслова добавила, что самая сложная ситуация с водой сложилась в Алуште. «Запас воды в Изобильненском водохранилище в Алуште составляет всего 18% от полезного объема — 2,3 млн куб. м. Приток 250 тыс. куб. м за неделю достаточно серьезный, если сравнивать с предыдущими неделями, когда они [притоки] были равны недельному расходу», — сказала Маслова. График подачи воды в городе пока остается пятичасовым, но подавать ее будут два раза в сутки — утром, с 6.00 до 8.00, и вечером, с 19.00 до 21.00.

Она отметила, что в целом притоки водохранилища, которые питают регионы на режимном водообеспечении, по отношению к прошлой неделе сократились на 1,1 млн куб. м, поэтому в регионе продолжают экономить воду и накапливать ее запас.