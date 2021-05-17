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Пандемия коронавируса ,  
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Кипр ослабил ограничения из-за коронавируса

Фото: George Christophorou / XinHua / Global Look Press
Фото: George Christophorou / XinHua / Global Look Press

Власти Кипра ослабили для жителей и туристов ограничения, введенные из-за роста числа заболевших COVID-19. Смягчение ограничений ранее анонсировал министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну, передает газета Cyprus Mail.

По словам Иоанну, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации и увеличением числа вакцинированных против COVID-19 комендантский час станет действовать не с 23:00, а с полуночи.

Как заявил министр, пропуск SafePass больше не будет требоваться для посещения открытых зон в кафе, ресторанах и барах, а также в театрах и кинотеатрах под открытым небом. Однако, по словам Иоанну, пропуск останется обязательным для посещения тренажерных залов, театров, торговых центров, отелей и домов престарелых.

Иоанну отметил, что все публичные мероприятия будут разрешены при участии не более чем 200 человек, количество участников не должно превышать 30% вместимости помещения. Иоанну добавил, что парки развлечений и игровые площадки также смогут возобновить работу. Вместимость театров и кинотеатров ограничена 30% в помещении и 50% на открытом воздухе.

По словам министра, 50% сотрудников частных и государственных предприятий могут приходить на работу, а остальные 50% должны будут выполнять свои обязанности дистанционно. Причем те, кто идет на работу, должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус или получить хотя бы первую дозу вакцины против коронавируса за три недели до этого, сказал Иоанну.

Кипр введет жесткий локдаун из-за роста числа заболеваний COVID-19
Общество
Фото:Petros Karadjias / AP

Жесткий локдаун из-за роста числа случаев заражения коронавирусом на Кипре начался 26 апреля. Тогда власти острова установили комендантский час с 21:00 до 05:00 (кроме поездок на работу, а также обращений в медицинские учреждения), для выхода с другими целями требовалось получать разрешение по СМС (было доступно одно разрешение в день). Также власти запретили собрания, частные и общественные мероприятия.

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Все рестораны, кафе, бары, спортзалы, театры, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские и клубы должны были приостановить работу. Общепиту разрешили работать только навынос и с доставкой. Также временно закрылись все магазины, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости. Государственным учреждениям было предписано перевести на удаленку не менее 20% персонала. Организации должны тестировать на коронавирус не менее половины своих сотрудников.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Кипр коронавирус ограничения карантин COVID-19
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