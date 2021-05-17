Кипр ослабил ограничения из-за коронавируса

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Власти Кипра ослабили для жителей и туристов ограничения, введенные из-за роста числа заболевших COVID-19. Смягчение ограничений ранее анонсировал министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну, передает газета Cyprus Mail.

По словам Иоанну, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации и увеличением числа вакцинированных против COVID-19 комендантский час станет действовать не с 23:00, а с полуночи.

Как заявил министр, пропуск SafePass больше не будет требоваться для посещения открытых зон в кафе, ресторанах и барах, а также в театрах и кинотеатрах под открытым небом. Однако, по словам Иоанну, пропуск останется обязательным для посещения тренажерных залов, театров, торговых центров, отелей и домов престарелых.

Иоанну отметил, что все публичные мероприятия будут разрешены при участии не более чем 200 человек, количество участников не должно превышать 30% вместимости помещения. Иоанну добавил, что парки развлечений и игровые площадки также смогут возобновить работу. Вместимость театров и кинотеатров ограничена 30% в помещении и 50% на открытом воздухе.

По словам министра, 50% сотрудников частных и государственных предприятий могут приходить на работу, а остальные 50% должны будут выполнять свои обязанности дистанционно. Причем те, кто идет на работу, должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус или получить хотя бы первую дозу вакцины против коронавируса за три недели до этого, сказал Иоанну.