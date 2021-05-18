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Общество ,  
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Больше половины россиян сочли бесконтактные платежи небезопасными

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Более 50% россиян считают небезопасными бесконтактные платежи с помощью банковских карт или смартфонов, следует из исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ (есть в распоряжении РБК).

Как показал опрос, уверенность в безопасности бесконтактной оплаты с помощью банковских карт высказали 44% опрошенных, а в безопасности оплаты телефоном — 38%. Авторы исследования уточнили, что в 2018 году эти показатели были на 13 п.п. меньше.

Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в апреле 2021 года. Авторы исследования опросили 1600 человек от 18 лет в 53 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Доля тех, кто считает безопасными платежи с помощью «умных часов», увеличилась за три года на 8 п.п. и составила 29%, в безопасности наручных браслетов уверены в 26% (плюс 6 п.п). Наименьший уровень доверия людей остается к специальным брелокам для оплаты — 22% (плюс 3 п.п.).

В тоже время, большинство россиян считают бесконтактные способы оплаты удобными. Такого мнения о пластиковых картах придерживаются 76% опрошенных, об оплате смартфонами — 65% респондентов. Оплату наручными часами считают удобной 52% опрошенных, наручным браслетом — 49%, а брелоком — 45%.

Эксперты составили портрет типичного пользователя бесконтактной оплаты
Технологии и медиа
Фото:Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

В начале марта специалисты Аналитического центра НАФИ сообщили, что 61% россиян используют для бесконтактных покупок банковскую карту, смартфоны применяют 32%, умные часы — 8%. По оценкам экспертов, к 2021 году 91% россиян знали о возможности оплатить покупку с помощью смартфона, а 70% о способе с помощью умных часов или браслетов.

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В НАФИ пришли к выводу, что самым популярным в России сервисом бесконтактной оплаты является Google Pay (32% пользователей), далее идет Apple Pay (30%) и Samsung Pay (17%).

оплата бесконтактные платежи вопрос НАФИ
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