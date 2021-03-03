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Эксперты составили портрет типичного пользователя бесконтактной оплаты

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press
Чаще всего бесконтактным способом оплачивают покупки молодые мужчины в крупных городах России. К такому выводу пришли специалисты Аналитического центра НАФИ. Результаты исследования есть у РБК.

«Типичный портрет человека, который расплачивается бесконтактно с помощью карты или цифрового устройства, — мужчина в молодом возрасте, с высшим образованием, занимающий позицию руководителя или квалифицированного специалиста, житель столицы или другого крупного российского города», — говорится в сообщении центра.

Кроме того, в ходе исследования эксперты выяснили, что осведомленность россиян о способах бесконтактной оплаты повысилась за последние три года. Если в 2018 году о возможности оплатить покупку с помощью смартфона знали 84% респондентов, то в 2021 году уже 91%. Доля россиян, знающих о возможности бесконтактной оплаты с помощью «умных» часов или браслетов, за в этот же временной промежуток выросла с 64 до 70%.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Однако самым распространенным средством для бесконтактной оплаты является банковская карта. Она есть у 82% опрошенных, но пользуются ею 62%. Еще 32% предпочитают смартфоны, а 8% — «умные» часы или браслеты.

Изучив статистику по платежным системам, аналитики узнали, что самым популярным в России сервисом является Google Pay, его использовали 32% совершавших бесконтактные платежи за последние несколько лет. На втором месте находится Apple Pay — 30%, на третьем — Samsung Pay —17%. При этом Apple Pay и Samsung Pay чаще всего используют в Москве и Санкт-Петербурге, а Google Pay — в других крупных городах России. Наименее популярным оказался российский сервис Mir Pay, им пользуются только 2% россиян.

C 27 апреля 2021 года национальная платежная система «Мир» предоставит банкам возможность добавлять свои карты в Apple Pay. При этом банки, работающие с данной системой, будут самостоятельно устанавливать для своих клиентов сроки, когда они смогут привязать карты к кошельку. РБК направил запросы в крупнейшие банки и выяснил, что Газпромбанк и ВТБ готовы предоставить клиентам доступ к новой опции сразу после запуска технологии.

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