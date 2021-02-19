Набиуллина предупредила об опасности появления пузырей на рынке жилья

Эльвира Набиуллина (Фото: cbr.ru)

Ставки по ипотечным кредитам не должны противоречить рыночным тенденциям, так как это в перспективе может привести к появлению пузыря на финансовом рынке. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина агентству «РИА Новости», отвечая на вопрос о возможности снижения ипотечных ставок в стране.

По ее словам, в прошлом году ставка по ипотеке снижалась благодаря общему снижению ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеке. «Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры», — заключила глава ЦБ, пояснив, что доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами, такими как поддержка молодых семей и льготы для заемщиков в регионах.

В апреле прошлого года власти запустили программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Условия этой программы позволяют взять кредит на жилье на сумму до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а в других регионах — до 6 млн руб. Изначально программа действовала до ноября прошлого года, но затем ее продлили до июля 2021 года.

В ноябре Набиуллина говорила, что льготную программу необходимо завершить вовремя, поскольку субсидирование ипотечных ставок начало отрицательно влиять на цену и доступность жилья.