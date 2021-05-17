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Политика ,  
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Путин поручил подписать соглашение о создании системы ПВО с Таджикистаном

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин одобрил создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны с Таджикистаном. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан», — говорится в документе.

Глава государства поручил Минобороны и МИДу начать переговоры с таджикской стороной для заключения договора.

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Проект соглашения правительство опубликовало 12 мая. Его текст подготовило Министерство обороны. Договор предусматривает координацию совместных действий войск ПВО обеих стран в регионе. Общее руководство будет осуществлять командующий силами Центрального военного округа России.

Соглашение предлагается заключить на неопределенный срок с правом прекращения по решению одной из сторон.

Путин провел встречу с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном 8 мая. В ходе нее стороны затронули вопросы региональной безопасности. Российский президент выразил озабоченность из-за событий в Афганистане и напомнил, что у Таджикистана самая протяженная граница с этой страной. Рахмон, в свою очередь, указал на обострение ситуации в Афганистане после объявления США о выводе оттуда войск.

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Путин добавил, что Россия работает над укреплением таджикских вооруженных сил и напомнил о существовании соответствующей целевой программы.

О планах развивать региональные систем ПВО еще в феврале говорил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Он напомнил, что такие системы у России уже есть с Белоруссией и Арменией.

Таджикистан ПВО Владимир Путин
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