Путин поручил подписать соглашение о создании системы ПВО с Таджикистаном

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин одобрил создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны с Таджикистаном. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан», — говорится в документе.

Глава государства поручил Минобороны и МИДу начать переговоры с таджикской стороной для заключения договора.

Проект соглашения правительство опубликовало 12 мая. Его текст подготовило Министерство обороны. Договор предусматривает координацию совместных действий войск ПВО обеих стран в регионе. Общее руководство будет осуществлять командующий силами Центрального военного округа России.