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Генсек ОДКБ обратился к «просвещенной Европе» из-за расходов на оборону

Европе стоит задуматься — стоит ли гордиться ростом оборонных расходов, заявил генсек ОДКБ. Европейские страны на эти цели потратили в 2020 году на 5,6% больше, чем годом ранее, приводил ранее РБК данные агентства Janes
Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Рост оборонных расходов в Европе составил 5,6% в прошлом году, это в три раза больше, чем в среднем в мире, сообщил во вторник на пресс-конференции для журналистов генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась (его слова передает корреспондент РБК). «За прошлый год мировые оборонные расходы выросли на 1,9%. При этом наибольший рост оборонных расходов произошел в прошлом году в странах Европы, где рост расходов составил 5,6%. То есть практически в три раза больше, чем в целом мире», — обратил внимание генсек ОДКБ, занимающий пост с января 2020 года.

По мнению Зася, такой подход к обеспечению безопасности сложно назвать продуктивным. «Вот мы, просвещенная Европа, мы будем гордиться этим достижением и этим лидерством? Будем сохранять это первенство? Или мы задумаемся и придем к осознанию, что есть более эффективные и менее дорогостоящие способы обеспечения безопасности?» — отметил он. При этом, по словам Зася, в ОДКБ видят «более продуктивной дальнейшую работу по налаживанию контактов и снижению напряженности в этом регионе, по достижению договоренностей, повышению транспарентности действий двух сторон». Этот путь, сказал он, является более перспективным, чем игра мускулами и демонстрация готовности к каким-то действиям. Он также отметил отсутствие снижения интенсивности учений НАТО. Альянс также продолжает свой курс на отказ от сотрудничества с ОДКБ.

Ранее о росте оборонных расходов стран Европы на 5,6% сообщали аналитики агентства Janes, занимающегося анализом открытых данных по оборонной тематике. Общие мировые расходы на оборону, по данным агентства, в 2020 году выросли до $1,9 трлн.

Мировые расходы на оборону в 2020-м выросли до $1,9 трлн
Политика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

ОДКБ в 2021 году продолжит развивать объединенные региональные системы ПВО, связи, разведки и других сил оперативного реагирования, сообщил Зась, ранее занимавший пост госсекретаря Совета безопасности Белоруссии. В Восточно-Европейском регионе уже есть региональная группировка войск Белоруссии и России и региональная система ПВО, на Кавказе — объединенные вооруженные силы Армении и России и объединенная система ПВО, напомнил он.

Также в 2021 году будут проведены учения. В частности, учения «Запад-2021», которые, как сообщало Минобороны Белоруссии, пройдут 10–16 сентября на территории Белоруссии и России. При этом, по словам Зася, в ОДКБ видят «более продуктивной дальнейшую работу по налаживанию контактов и снижению напряженности в этом регионе, по достижению договоренностей, повышению транспарентности действий двух сторон». Этот путь, сказал он, является более перспективным, чем игра мускулами и демонстрация готовности к каким-то действиям.

В Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В этом году председательствует в организации Таджикистан.

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Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону
Экономика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Автор
Полина Химшиашвили
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