СК завел дело после отравления курсантов института ФСИН в Вологде

Фото: ВИПЭ ФСИН России

Курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН России госпитализировали с подозрением на острую кишечную инфекцию. Об этом сообщается на сайте института.

По информации института, в настоящее время курсанты находятся под наблюдением врачей, а их самочувствие улучшается.

На сайте СК по региону уточняется, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Специалисты Роспотребнадзора берут пробы в пищевом блоке учреждения, столовой и расположенном в здании института кафе, а следователи проводят обыски и изымают документы, связанные с организацией питания.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по области, всего из института ФСИН с признаками отравления были госпитализированы 47 человек. К утру 17 мая в больнице оставались 37 курсантов. «МК Вологда» со ссылкой на собственные источники сообщала о 68 отравившихся, пятеро из которых находятся в реанимации.