Студенты колледжа отравились в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре более десяти студентов строительного колледжа доставлены в больницу с отравлением, сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.

Они госпитализированы в инфекционные отделения больниц Амурска и поселка Солнечный. Причины отравления пока не установлены.

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с отравлением студентов, в ходе которой даст оценку исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства в учебном заведении.

В апреле в бассейне города Нижний Ломов в Пензенской области отравились хлором более 20 детей. По данным Следственного комитета, заместитель директора детско-юношеской спортивной школы, находясь на работе в нетрезвом виде, влил в фильтровальное оборудование с хлором кислоту, что привело к химической реакции и испарению газа. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК), максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.