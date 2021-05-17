Бастрыкин сообщил о расследовании 58 связанных с COVID-19 уголовных дел

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Новый отдел Следственного комитета России расследует почти 60 уголовных дел о преступлениях, связанных с коронавирусом, рассказал председатель СК Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Трансляцию в YouTube вел Санкт-Петербургский государственный университет.

«Мы создали отдел по борьбе с преступностью, связанной с коронавирусом. <...> Он постепенно набирает обороты. Уже в производстве этого отдела находятся 58 уголовных дел», — сказал Бастрыкин.

Он также отметил, что сейчас необходимо задуматься о роли права в условиях пандемии — «каким образом право <...> может сегодня внести свой вклад в общую борьбу с этим мировым злом». По его словам, Следственный комитет России пандемия COVID-19 «не напугала и не сломила».

Ранее в МВД России раскрыли статистику о заведенных уголовных делах из-за заражения COVID-19 по неосторожности. По информации первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового, из-за невыполнения санитарно-эпидемиологических требований, повлекшего по неосторожности заражение других людей (ст. 236 УК России), полиция завела 82 дела. Еще 23 уголовных дела были открыты в связи с распространением заведомо ложной информации о коронавирусе — по ст. 207.1 УК России («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).