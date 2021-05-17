Бастрыкин сообщил о расследовании 58 связанных с COVID-19 уголовных дел

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 73,85 (-0,14) Инвестиции, 13:20
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 89,66 (+0,03) Инвестиции, 13:20
В Центробанке предупредили о появлении «пузырей» на рынке потребкредитов Финансы, 16:42 Лавров рассказал о «расхлебывании с позором» Чехией истории со взрывами Политика, 16:39 Лавров высмеял «стабильные и предсказуемые» санкции США против России Политика, 16:30 Путин поручил подписать соглашение о создании системы ПВО с Таджикистаном Политика, 16:29 Минстрой поднял нормативную стоимость жилья на 13% Недвижимость, 16:21 Двигатель в прогрессе: для чего делают новые российские дизели Индустрия 4.0, 16:20 Госдуме предложили не повышать возраст для владения оружием Общество, 16:16 Невидимое повышение: как справиться с ростом ответственности — MIT Sloan Pro, 16:14 9 классных фильмов про автомобили и гонки Авто, 16:03 СМИ узнали об одобрении Белым домом продажи оружия Израилю на $735 млн Политика, 16:01 В сборной России по футболу рассказали о состоянии травмированных игроков Спорт, 15:59 Синоптик назвала понедельник в Москве самым теплым 17 мая за 70 лет Общество, 15:56 Новак ответил на вопрос о борьбе за Nord Stream до последней капли крови Политика, 15:51 В Екатеринбурге после убийства трех человек завели дело по двум статьям Общество, 15:38
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Пандемия коронавируса ,  
0 

Бастрыкин сообщил о расследовании 58 связанных с COVID-19 уголовных дел

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Новый отдел Следственного комитета России расследует почти 60 уголовных дел о преступлениях, связанных с коронавирусом, рассказал председатель СК Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Трансляцию в YouTube вел Санкт-Петербургский государственный университет.

«Мы создали отдел по борьбе с преступностью, связанной с коронавирусом. <...> Он постепенно набирает обороты. Уже в производстве этого отдела находятся 58 уголовных дел», — сказал Бастрыкин.

Он также отметил, что сейчас необходимо задуматься о роли права в условиях пандемии — «каким образом право <...> может сегодня внести свой вклад в общую борьбу с этим мировым злом». По его словам, Следственный комитет России пандемия COVID-19 «не напугала и не сломила».

Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Ранее в МВД России раскрыли статистику о заведенных уголовных делах из-за заражения COVID-19 по неосторожности. По информации первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового, из-за невыполнения санитарно-эпидемиологических требований, повлекшего по неосторожности заражение других людей (ст. 236 УК России), полиция завела 82 дела. Еще 23 уголовных дела были открыты в связи с распространением заведомо ложной информации о коронавирусе — по ст. 207.1 УК России («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

COVID-19 уголовное дело СК Александр Бастрыкин
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Путин назначил Бастрыкину нового заместителя
Общество
Бастрыкин создал центр для связи с гражданами
Общество
В России зафиксировали рекордное число смертей от COVID с начала года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter