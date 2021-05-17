Консул ФРГ на Урале выразил уверенность в достройке «Северного потока-2»

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Германия исходит из того, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен. Об этом журналистам заявил генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе, передает «РИА Новости».

«Насколько я знаю, 80 км еще осталось построить на сегодняшний день <...> Мы исходим из того, что газопровод будет достроен», — подчеркнул он.

Крузе добавил, что решение о реализации проекта принимает консорциум инвесторов, поэтому все согласования проходят в соответствии с европейским правом.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев 8 мая заявил, что строительство газопровода должно завершиться к концу сентября. По его словам, для завершения проекта важна хорошая погода. «Когда она становится лучше, мы продвигаемся в этом направлении быстрее», — отметил он.