Новак назвал преимущество России на рынке газа

Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Одним из основных конкурентных преимуществ России на рынке является возможность в любой момент увеличить объем поставок газа в Европу, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Московский комсомолец».

«В случае с Европой мы не просто надежные поставщики. Мы еще и гаранты энергетической безопасности, «замыкающие» в случае возникновения каких-то форс-мажорных ситуаций», — пояснил он.

Вице-премьер отметил, что прошедшая холодная зима показала, что страны Европы нуждаются в российском газе. Европейские партнеры из-за низких температур просили Москву значительно нарастить поставки вне рамок контрактов.

Новак также выразил уверенность, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на противодействие нескольких стран. Он напомнил, что это коммерческий проект, который реализуется Россией вместе с крупнейшими европейскими компаниями, заинтересованными его в завершении.