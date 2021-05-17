Новак назвал преимущество России на рынке газа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 73,85 (-0,14) Инвестиции, 13:20
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 89,66 (+0,03) Инвестиции, 13:20
В Москве у пошутившего о стрельбе в школе подростка нашли оружие Общество, 15:10 Россияне рассказали о своих предпочтениях при выборе квартиры Недвижимость, 15:07 КХЛ утвердила структуру календаря на новый сезон Спорт, 15:06 Дизайн-код в новостройках: что это, зачем он нужен и как создается Недвижимость, 15:05 Лукашенко разрешил использовать боевую технику для разгона митингов Политика, 14:58 СК завел дело после отравления курсантов института ФСИН в Вологде Общество, 14:56 Психопаты в бизнесе: как распознать и обезвредить Pro, 14:50 Акции Discovery подорожали на 18% на новости о слиянии с WarnerMedia Инвестиции, 14:48 Игрок «Чертаново» отреагировал на сообщения о контракте с «Барселоной» Спорт, 14:40 В России появился новый профессиональный праздник Общество, 14:40 Германия разрешила продолжить строительство «Северного потока-2» Бизнес, 14:35 Производители ответили на опасения о росте цен на сахар Экономика, 14:34 Первый аудит МСФО: с чего начать, как подготовиться Pro, 14:27 Мишустин сменил руководство Росмолодежи Общество, 14:25
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Экономика ,  
0 

Новак назвал преимущество России на рынке газа

«Газпром» GAZP ₽250,61 +0,42% Купить
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Одним из основных конкурентных преимуществ России на рынке является возможность в любой момент увеличить объем поставок газа в Европу, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Московский комсомолец».

«В случае с Европой мы не просто надежные поставщики. Мы еще и гаранты энергетической безопасности, «замыкающие» в случае возникновения каких-то форс-мажорных ситуаций», — пояснил он.

Вице-премьер отметил, что прошедшая холодная зима показала, что страны Европы нуждаются в российском газе. Европейские партнеры из-за низких температур просили Москву значительно нарастить поставки вне рамок контрактов.

Посол России в ФРГ назвал сроки окончания работ по «Северному потоку-2»
Экономика
Фото:Jens Büttner / ZB / Global Look Press

Новак также выразил уверенность, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на противодействие нескольких стран. Он напомнил, что это коммерческий проект, который реализуется Россией вместе с крупнейшими европейскими компаниями, заинтересованными его в завершении.

В конце апреля Новак заявил, что «Северный поток-2» достроят в этом году.

«Северный поток» прокладывают по дну Балтийского моря, по нему российский газ будет поступать в Европу. Протяженность газопровода составляет 1224 км, мощность двух ниток — 55 млрд куб. м топлива в год.

Читайте на РБК Pro
Марк Уолинн — РБК Pro: «Потомкам рабов трудно добиться успеха» РБК Pro: суды обязывают компании индексировать зарплаты. Что делать Как эксперименты с наркотиками сгубили карьеру неординарного CEO Акции техов рухнули: какие бумаги купить на просадке

Против строительства «Северного потока-2» выступают США, которые ввели два пакета санкций, связанных с реализацией проекта.

Александр Новак Россия конкурентноспособность рынок
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Новак назвал ожидаемые цены на нефть до конца 2021 года
Экономика
Новак выразил уверенность в достройке «Северного потока-2»
Политика
Новак назвал сроки окончания строительства «Северного потока-2»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter