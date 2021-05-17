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Политика ,  
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Кремль назвал «кощунством» возложение на Россию вины за Вторую мировую

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Возложение ответственности за развязывание Второй мировой войны на Россию является «кощунством», теперь это зафиксировано во внесенном в Госдуму законопроекте. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Хоть каким-то образом возлагать вину на Россию за начало Второй мировой войны — вот это не что иное как кощунство, и это кощунство с юридической точки зрения теперь зафиксировано в законе», — сказал он.

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Фото:duma.gov.ru

По его словам, у стран ранее были двусторонние отношения, которые закреплены в соответствующих документах и их нельзя отрицать. Однако возложение ответственности за войну на Россию является неприемлемым.

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