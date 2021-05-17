Юрист сообщил о переносе суда по делу ФБК и «талмудах ходатайств»

Московский городской суд перенес заседание по делу о признании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) экстремистской организацией. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Судебное заседание по рассмотрению административного искового заявления прокурора Москвы к некоммерческим организациям ФБК, ФЗПГ [Фонд защиты прав граждан, также признан иноагентом] и др. отложено на 10:00 9 июня», — говорится в сообщении

Старший юрист правозащитного проекта «Команда 29» Максим Оленичев сообщил, что сторона защиты подготовила к заседанию документы более чем на 400 листах. «Испугались наших талмудов ходатайств», — прокомментировал он.

Иск о признании экстремистскими организациями ФБК, штабов оппозиционера Алексея Навального и ФЗПГ (также признана Минюстом иноагентом) подала прокуратура Москвы. В ведомстве заключили, что целями деятельности ФБК и ФЗПГ является «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».