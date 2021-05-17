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Дело Навального ,  
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Юрист сообщил о переносе суда по делу ФБК и «талмудах ходатайств»

Московский городской суд перенес заседание по делу о признании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) экстремистской организацией. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Судебное заседание по рассмотрению административного искового заявления прокурора Москвы к некоммерческим организациям ФБК, ФЗПГ [Фонд защиты прав граждан, также признан иноагентом] и др. отложено на 10:00 9 июня», — говорится в сообщении

Старший юрист правозащитного проекта «Команда 29» Максим Оленичев сообщил, что сторона защиты подготовила к заседанию документы более чем на 400 листах. «Испугались наших талмудов ходатайств», — прокомментировал он.

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Фото:Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Иск о признании экстремистскими организациями ФБК, штабов оппозиционера Алексея Навального и ФЗПГ (также признана Минюстом иноагентом) подала прокуратура Москвы. В ведомстве заключили, что целями деятельности ФБК и ФЗПГ является «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

В пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что дело маркировано грифом «секретно» и будет рассмотрено в закрытом режиме.

В конце апреля Мосгорсуд запретил ФБК и Фонду защиты прав граждан совершать определенные действия до конца судебного процесса о признании их экстремистскими организациями. Суд не назвал конкретные ограничения, однако адвокатская «Команда 29» сообщила, что речь идет о запрете на размещение материалов в интернете, организацию публичных мероприятий, участие в выборах и использование банковских вкладов.

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