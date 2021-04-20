Дело о признании ФБК экстремистским отметили грифом «секретно»

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Дело о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом иноагентом), экстремистской организацией маркировано грифом «секретно» и будет рассмотрено в закрытом режиме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Подтверждаем, что поступившим в суд материалам присвоен гриф «секретно», рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме», — отметили в Мосгорсуде.

Ранее прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, штабов оппозиционера Алексея Навального и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ; юрлицо ФБК).

В ведомстве заявили, что фактическими целями деятельности этих организаций «является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».