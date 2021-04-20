Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 76,02 (-0,23) Инвестиции, 12:47
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 91,75 (+0,27) Инвестиции, 12:47
Госдума приняла законы о запрете двойного гражданства для госслужащих Политика, 13:59 Geely представила новый флагманский кроссовер для России Авто, 13:58 Никаких скандалов и провокаций: как бренду работать с амбассадором Pro, 13:55 Дело о признании ФБК экстремистским отметили грифом «секретно» Политика, 13:54 Как контролировать бухгалтера через мобильное приложение РБК и СберБизнес, 13:53 Кремль переадресовал обращение ПАСЕ по Навальному во ФСИН и прокуратуру Политика, 13:50 Глава УЕФА призвал клубы Суперлиги исправить «огромную» ошибку Спорт, 13:50 Суд постановил распределить активы Босова между его наследниками Бизнес, 13:47 В Москве по обвинению в педофилии арестовали преподавателя ВШЭ Общество, 13:36 Россия ввела ограничения на полеты над Крымом и прилегающей акваторией Политика, 13:27 Пилотный эпизод «Мэйр из Исттауна» с Уинслет посмотрели 1 млн зрителей Стиль, 13:26 МВД предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях Политика, 13:26 Как превратить уборку из скучного занятия в источник удовольствия РБК Cтиль и Dyson, 13:24 Посол оценил сроки возобновления Италией приема туристов из России Общество, 13:24
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,32 -0,04% EUR/RUB ₽91,95 +0,03% EUR/USD $1,2 +0,11%
Дело Навального ,  
0 

Дело о признании ФБК экстремистским отметили грифом «секретно»

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Дело о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом иноагентом), экстремистской организацией маркировано грифом «секретно» и будет рассмотрено в закрытом режиме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Подтверждаем, что поступившим в суд материалам присвоен гриф «секретно», рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме», — отметили в Мосгорсуде.

Ранее прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, штабов оппозиционера Алексея Навального и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ; юрлицо ФБК).

Прокуратура потребовала признать ФБК и штабы Навального экстремистскими
Политика
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

В ведомстве заявили, что фактическими целями деятельности этих организаций «является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

Также там указали, что ФБК, штабы Навального и ФЗПГ осуществляют деятельность иностранных и международных организаций в России, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Директор ФБК Иван Жданов и руководитель штабов Навального Леонид Волков связали преследование с политической деятельностью, в том числе с предстоящими в сентябре выборами в Госдуму.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год РБК Pro: как трейдеры из английской глубинки заработали на падающей нефти РБК Pro: как подготовиться к таможенной проверке РБК Pro: как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд

В картотеке суда указано, что Мосгорсуд проведет беседу по иску о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями 26 апреля.

Фонд борьбы с коррупцией Мосгорсуд Алексей Навальный
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,32 -0,04% EUR/RUB ₽91,95 +0,03% EUR/USD $1,2 +0,11%
Материалы по теме
В ФБК заявили о гостайне в деле против организации
Политика
Мосгорсуд назначил дату беседы по иску о признании ФБК экстремистским
Политика
Прокуратура потребовала признать ФБК и штабы Навального экстремистскими
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter