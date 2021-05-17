Три банка запустят сервис по снятию денег с чужой карты

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 74 (-0,36) Инвестиции, 14 мая, 13:50
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 89,62 (-0,31) Инвестиции, 14 мая, 13:50
Три способа копить на пенсию для самозанятых РБК и НПФ «Будущее», 09:01 В ВОЗ оценили программу медосмотров в павильонах «Здоровая Москва» Город, 09:00 Эксперты выявили резкий рост мошеннических звонков от псевдосиловиков Финансы, 09:00 Идеи для маткапитала, как «Единая Россия» идет в Думу. Главное за ночь Общество, 08:57 Ресторатор Борис Зарьков — о мотивации, делегировании и личном бренде РБК и Dior, 08:33 Почему инспекторы труда нагрянут к вам внезапно Pro, 08:26 Титул «Мисс Вселенная» получила мексиканка Общество, 08:11 СМИ узнали о новых мерах регулирования цен на сахар Бизнес, 08:06 Плейлисты, мода и аутентичность: ритмы большого города РБК Стиль и Armani Exchange, 08:02 Чемезов предупредил о риске отказа банков кредитовать мусорные заводы Бизнес, 08:00 Три банка запустят сервис по снятию денег с чужой карты Финансы, 07:55 В России увеличилось количество жалоб на укусы клещей Общество, 07:30 Как «зрелищные» активы меняют фондовый рынок — Bloomberg Pro, 07:26 Ярче любых звезд: как найти Венеру на небе РБК и ПСБ, 07:24
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Финансы ,  
0 

Три банка запустят сервис по снятию денег с чужой карты

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сервис по снятию наличных в банкомате третьими лицами через сгенерированный в мобильном приложении QR-код в 2022 году запустят «Открытие», УБРиР (Уральский банк реконструкции и развития) и СКБ-банк, пишут «Известия». Тестировать функционал планирует и ВТБ, сообщила газета.

Директор по развитию электронного бизнеса УБРиР Денис Тур отметил, что сервис значительно расширит функционал банкоматов. Более того, ими смогут воспользоваться не только те, кто не взял с собой банковские карты, но и те, кто не является клиентом банка

Система снятия и внесения средств с помощью QR-кода упростит доступ к наличным, подчеркнули в пресс-службе банка «Открытие».

В СКБ-банке систему планируют внедрить в 30% банкоматов сети, сообщил директор департамента технологического развития кредитной организации Александр Ельцев.

Тем не менее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил о рисках мошенничества. Прежде всего мошенники могут перехватить QR-код на снятие наличных при его пересылке. Во-вторых, злоумышленник может находиться в банке, иметь доступ к системе, сгенерировать код и передать его третьему лицу. Третий риск — подбор QR-кода.

В МВД назвали самые распространенные способы мошенничества в России
Общество

По мнению эксперта, снизить риски можно, уменьшив «жизнь» ключа, например, до пары часов, и установив максимальную сумму снятия.

Читайте на РБК Pro
Люди не идиоты: в чем главный месседж нонконформиста Павла Дурова Почему компании должны прекратить попытки «осчастливить» сотрудников Почему Россия может оказаться выгодоприобретателем Суэцкой аварии Цены на древесину достигли рекорда. Что ждать от «деревянного» суперцикла

В мае 2019 года Сбербанк начал тестировать онлайн-сервис денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета. Услуга предусматривала получение наличных в банкоматах или отделениях по коду из СМС-сообщения.

Похожий сервис с 2017 года представлен у Тинькофф Банка. Его клиенты могут снимать и вносить наличные в банкомате с помощью QR-кода. В 2018 году Райффайзенбанк вместе с «Яндекс.Деньги» тестировали выдачу наличных с электронных кошельков в банкоматах по цифровому коду.

Банки сервис снятие наличных Банковские карты
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Сбербанк и ЦБ разошлись в оценке льгот за «зеленое» кредитование в России
Финансы
В Сбербанке выросла минимальная ставка по потребительским кредитам
Финансы
Всемирный банк признал переводы денег из России самыми выгодными
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter