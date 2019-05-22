Сбербанк начал тестировать онлайн-переводы со снятием наличных без карты

Сбербанк начал предоставлять некоторым клиентам сервис, позволяющий отправлять онлайн-переводы людям без карт: получатель сможет снимать наличные в банкоматах или отделениях по коду. Услуга поможет банку экономить на комиссиях

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета. Услуга предусматривает получение наличных в банкоматах или отделениях по коду из СМС-сообщения. Такой функционал появился у части клиентов банка в приложении «Сбербанк Онлайн». Об услуге РБК рассказал один из участников фокус-группы, информацию о наличии такого сервиса в приложении РБК подтвердили в кол-центре.

Появившаяся в мобильном приложении Сбербанка функция фигурирует под названием «Любому человеку (перевод). Для выплаты наличными в отделении или банкомате» и отражается в разделе «Платеж или перевод».

«В настоящее время Сбербанк проводит пилотирование новых сервисов переводов. Мы не комментируем продукты и сервисы до того, как они официально представлены рынку», — сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

В кол-центре Сбербанка корреспонденту РБК рассказали, по какой схеме работает новый сервис: клиент Сбербанка должен совершить денежный перевод через мобильное приложение банка абсолютно любому человеку, даже если он не является клиентом Сбербанка, получателю придет СМС-сообщение с кодом, который он должен ввести в банкомате или назвать в отделении банка для получения переведенных средств в виде наличных. Пока данная услуга работает на ограниченном количестве устройств самообслуживания и не во всех отделениях, пояснили в колл-центре.

Участнику фокус-группы пока удалось переводить деньги для получения наличными только клиентам Сбербанка, для этого достаточно номера телефона. При попытке отправить деньги не обслуживающемуся в банке человеку после введения фамилии, имени и отчества (как в паспорте), приложение выдает ошибку, сообщил собеседник РБК.