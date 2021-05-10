В МВД назвали самые распространенные способы мошенничества в России

Мошенники используют три наиболее распространенных способа для хищения денег с банковских счетов россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

По данным ведомства, основным и наиболее опасным способом мошенничества является хищение средств с банковских счетов путем направления в банки распоряжений о перечислении денег на счета, подконтрольные преступникам.

Также злоумышленники частно звонят потенциальным жертвам, выманивают у них конфиденциальную информацию, а затем тайно проникают в систему дистанционного банковского обслуживания и похищают хранившиеся там деньги.

«В других случаях аферисты побуждают потерпевшего к самостоятельному совершению действий по переводу денежных средств», — сказал собеседник агентства.