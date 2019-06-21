Ученые выявили связь между долгой работой и риском инсульта

Группа ученых из Университета Анже во Франции пришли к выводу, что слишком длинный рабочий день, который длится более десяти часов, повышает риск развития инсульта. Результаты (.pdf) их исследования опубликовал журнал Американской ассоциации кардиологов Stroke.

Под их исследование попали 143,6 тыс. человек в возрасте от 18 до 69 лет. За их состоянием ученые наблюдали порядка семи лет. Люди, которые работают неполный рабочий день или уже перенесли когда-либо инсульт, в выборку не вошли.

Наблюдение ученых показало, что среди тех, кто на протяжении 50 дней в течение года работал не менее десяти часов в сутки (42,5 тыс. человек), риск развития инсульта повысился на 29% (их сравнивали с теми, кто не перерабатывал). Среди тех, кто регулярно работал по десять часов в течение десяти лет (более 14,4 тыс. человек), риск повышался уже на 45%. От острого нарушения кровообращения мозга пострадали более 1,2 тыс. человек.

Различий между женщинами и мужчинами в этом плане ученые не выявили, но заметили, что от переработки особенно пострадали люди, которым не было 50 лет.