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Врач назвал признаки «малого инсульта»

Фото:Noel Hendrickson / moodboard / Global Look Press
Фото: Noel Hendrickson / moodboard / Global Look Press

Кратковременное головокружение, нарушение речи, слабость или онемение руки или ноги могут быть симптомами «малого инсульта», рассказал РБК врач-ангионевролог, руководитель службы «СТОП-Инсульт» Евгений Широков.

«Официально термина «микроинсульт» нет. Это скорее бытовое понятие. Существуют транзиторные ишемические атаки — это острые нарушения мозгового кровообращения с кратковременными, чаще всего в течение нескольких минут, неврологическими симптомами», — сказал Широков.

По его словам, к ним относятся нарушение речи, зрения, слабость или онемение рук, ног, головокружение. «Они протекают без поражения мозга», — объяснил врач.

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Для «малых инсультов» характерны те же симптомы, но они могут сохраняться в течение нескольких дней, добавил Широков. «При этом на КТ или МРТ можно увидеть какие-то очаговые повреждения. А при транзиторных ишемических атаках таких повреждений нет», — уточнил он.

Ранее Широков рассказывал РБК, что в последние годы инсульты «молодеют», то есть все чаще встречаются у людей младше 60 лет. Это связано с ранним возникновением ишемической болезни сердца, атеросклероза. Основные причины этих заболеваний: малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела и стрессы.

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