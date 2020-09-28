Врач назвал признаки «малого инсульта»

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Кратковременное головокружение, нарушение речи, слабость или онемение руки или ноги могут быть симптомами «малого инсульта», рассказал РБК врач-ангионевролог, руководитель службы «СТОП-Инсульт» Евгений Широков.

«Официально термина «микроинсульт» нет. Это скорее бытовое понятие. Существуют транзиторные ишемические атаки — это острые нарушения мозгового кровообращения с кратковременными, чаще всего в течение нескольких минут, неврологическими симптомами», — сказал Широков.

По его словам, к ним относятся нарушение речи, зрения, слабость или онемение рук, ног, головокружение. «Они протекают без поражения мозга», — объяснил врач.

Для «малых инсультов» характерны те же симптомы, но они могут сохраняться в течение нескольких дней, добавил Широков. «При этом на КТ или МРТ можно увидеть какие-то очаговые повреждения. А при транзиторных ишемических атаках таких повреждений нет», — уточнил он.