Общество , 17 мая, 05:10
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При пожаре в деревообрабатывающем цехе в Приморье пострадали три человека
В приморском поселке Лучегорск вспыхнул пожар в частном деревообрабатывающем цехе. Об этом сообщил краевой главк МЧС, передает «РИА Новости».
«Общая площадь горения составила 100 квадратных метров. В результате происшествия были травмированы три человека», — уточняется в сообщении.
Пострадавших передали медикам.
В начале мая загорелся двухэтажный склад в подмосковных Мытищах. Огонь распространился на площади 225 кв. м. Погибли четыре человека, один пострадал. По данным ТАСС, из здания вынесли 11 кислородных баллонов и один баллон с пропаном.