При пожаре в деревообрабатывающем цехе в Приморье пострадали три человека

В приморском поселке Лучегорск вспыхнул пожар в частном деревообрабатывающем цехе. Об этом сообщил краевой главк МЧС, передает «РИА Новости».

«Общая площадь горения составила 100 квадратных метров. В результате происшествия были травмированы три человека», — уточняется в сообщении.

Пострадавших передали медикам.

В начале мая загорелся двухэтажный склад в подмосковных Мытищах. Огонь распространился на площади 225 кв. м. Погибли четыре человека, один пострадал. По данным ТАСС, из здания вынесли 11 кислородных баллонов и один баллон с пропаном.