Пожар на складе в Подмосковье охватил 5 тыс. кв. м

В нежилом здании в подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар, сообщает главное управление МЧС по региону. «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России передает, что огонь охватил 5 тыс. кв. м.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в промзоне в поселке Горки Ленинские на 31-м километре Каширского шоссе поступило около 21:00 мск. На момент прибытия пожарных горели поддоны на открытой площадке.

«По состоянию на 22.40 происходит горение поддонов на открытой площадке и склада по всей площади. Площадь горения составляет 5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении ведомства.

ТАСС со ссылкой на источник передавал, что из-за пожара обрушился двухэтажный деревянный склад. Собеседник агентства указал, что пожарные эвакуируют бытовки, вплотную примыкающие к горящему складу, из-за угрозы перехода на них огня.