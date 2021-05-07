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В результате пожара на складе в Мытищах погибли четыре человека

Фото: МЧС России по Московской области
Фото: МЧС России по Московской области

В результате пожара в нежилом помещении в подмосковных Мытищах погибли четыре человека. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС Московской области и ТАСС со ссылкой на источник.

«Найдены тела четырех погибших», — сообщили в подмосковном ГУМЧС.

Как сообщается на сайте ведомства, пожар произошел в двухэтажном нежилом здании на площади 20 м. Там сообщается об одном пострадавшем.

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К тушению пожара привлечены 34 человека и десять единиц техники, в том числе от МЧС России — 21 человек и шесть единиц техники.

По данным «РИА Новости» на 19:20 площадь пожара составляла 225 квадратных метров, в 20.18 пожар локализован на этой площади.

По данным ТАСС, в здании находятся кислородные баллоны, 11 из них вынесли из здания. Также пожарные вынесли из горящего здания один баллон с пропаном.

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В марте пожар произошел в подмосковном селе Каналстрой. Его тушили 33 часа. Возгорание произошло на складе алюминиевого завода. В результате пожара крыша здания обрушилась на площади 25 тыс. кв. м. Прокуратура Московской области начала проверку.

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