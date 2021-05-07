В результате пожара на складе в Мытищах погибли четыре человека

Фото: МЧС России по Московской области

В результате пожара в нежилом помещении в подмосковных Мытищах погибли четыре человека. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС Московской области и ТАСС со ссылкой на источник.

«Найдены тела четырех погибших», — сообщили в подмосковном ГУМЧС.

Как сообщается на сайте ведомства, пожар произошел в двухэтажном нежилом здании на площади 20 м. Там сообщается об одном пострадавшем.

К тушению пожара привлечены 34 человека и десять единиц техники, в том числе от МЧС России — 21 человек и шесть единиц техники.