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Роспотребнадзор назвал способы избежать теплого удара в жару

Роспотребнадзор советует, чтобы не перегреться в жару, избегать поездок на транспорте, не есть жирное, больше пить, но не алкоголь и сладкие газировки. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает», — отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни
Общество

Также рекомендуется ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки до минимума. При выходе из дома лучше отдавать предпочтение светлой одежде из натуральных тканей, не забывать головной убор и солнцезащитные очки.

Прием пищи лучше сдвинуть на утро и вечер, когда не так жарко. «Организму летом нужна менее калорийная пища», — указал Роспотребнадзор. Мясо следует, по возможности, заменить морепродуктами или рыбой.

В жаркий день человеку нужно выпивать 1,5 л воды (если у него нет заболеваний почек и сердечно-сосудистой системы). При этом газированные или алкогольные напитки, жидкости с большим содержанием сахара Роспотребнадзор посоветовал исключить из рациона.

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 15 мая сообщил РБК, что в некоторых регионах России наступила аномальная жара. В Челябинске воздух прогрелся до +29.9 градусов, в Сыктывкаре — до +30, а в заполярном Нарьян-Мале — до +20 градусов.

Роспотребнадзор жара
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