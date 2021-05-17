Роспотребнадзор назвал способы избежать теплого удара в жару

Роспотребнадзор советует, чтобы не перегреться в жару, избегать поездок на транспорте, не есть жирное, больше пить, но не алкоголь и сладкие газировки. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает», — отмечается в сообщении.

Также рекомендуется ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки до минимума. При выходе из дома лучше отдавать предпочтение светлой одежде из натуральных тканей, не забывать головной убор и солнцезащитные очки.

Прием пищи лучше сдвинуть на утро и вечер, когда не так жарко. «Организму летом нужна менее калорийная пища», — указал Роспотребнадзор. Мясо следует, по возможности, заменить морепродуктами или рыбой.