Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни

Роспотребнадзор заявил об аномально жаркой погоде в нескольких регионах России и дал рекомендации, как избежать перегрева. Соответствующая памятка размещена на сайте ведомства.

Для того, чтобы избежать перегрева организма и резкого ухудшения здоровья, необходимо ограничить пребывание на улице и снизить физическую нагрузку. Более того, находясь в помещении, его необходимо постоянно проветривать или включать кондиционеры.

В Роспотребнадзоре также посоветовали в жаркие дни отказаться от употребления жирной и калорийной пищи, а также, по возможности, заменить мясо на рыбу или морепродукты.

Для предотвращения обезвоживания организма человеку следует выпивать до 1,5 литров воды в сутки. При употреблении жидкости специалисты рекомендуют отдавать предпочтение чаю, минеральной воде, морсу или отвару из сухофруктов и исключить напитки с высоким содержанием сахара, энергетики и алкоголь.

Поездки на личных автомобилях или общественном транспорте следует ограничить и запланировать их на утро или вечер, когда температура ниже дневного показателя.