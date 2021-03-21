Лукашенко заявил о генетическом имунитете белорусов к нацизму

Александр Лукашенко (третий слева) (Фото: president.gov.by )

Несмотря на сознательные попытки возродить символы нацизма, в целом фашистская идеология чужда белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на митинге-реквиеме «Лампада памяти», приуроченном к 78-й годовщине хатынской трагедии. Его выступление приводит БелТА.

«Страшно то, что эти теории (фашисткие. — РБК) и сегодня находят своих приверженцев во всем мире. Но, слава богу, фашистская идеология чужда нашим белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом», — сказал Лукашенко.

В ходе своего выступления Лукашенко осудил тех, «кто поклоняется БЧБ-флагам (флаг белорусской оппозиции. — РБК) ‚ под которыми проводился геноцид белорусского народа». «Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид и что те, кто сегодня нас пытаются поучать, как жить, как минимум не имеют на это права», — сказал он.

Лукашенко назвал хатыньскую трагедию «неутихающей болью» в сердце белоруссов и других жителей бывшего СССР.