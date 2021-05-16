Полиция Израиля начала проверку после обрушения трибуны синагоги

Video

Полиция начала проверку соблюдения правил при проведении массовой молитвы в поселении Гиват-Зеэву к северу от Иерусалима, где при обрушении трибуны пострадали десятки человек. Об этом, как передают «РИА Новости», сообщил официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

«Полиция начинает следственные действия о том, соблюдались ли правила при проведении массовой молитвы. Сейчас будем выяснять, кто давал разрешение, как оно было получено, обращались ли вообще за разрешением», — рассказал Зингерман.

Представитель полиции отметил, что это не первый подобный случай. Он напомнил о давке на горе Мерон, где по меньшей мере 38 человек погибли, более 65 пострадали во время религиозного праздника Лаг ба-Омер.