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Полиция Израиля начала проверку после обрушения трибуны синагоги

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Полиция начала проверку соблюдения правил при проведении массовой молитвы в поселении Гиват-Зеэву к северу от Иерусалима, где при обрушении трибуны пострадали десятки человек. Об этом, как передают «РИА Новости», сообщил официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

«Полиция начинает следственные действия о том, соблюдались ли правила при проведении массовой молитвы. Сейчас будем выяснять, кто давал разрешение, как оно было получено, обращались ли вообще за разрешением», — рассказал Зингерман.

В Израиле десятки человек пострадали при обрушении трибуны в синагоге
Общество

Представитель полиции отметил, что это не первый подобный случай. Он напомнил о давке на горе Мерон, где по меньшей мере 38 человек погибли, более 65 пострадали во время религиозного праздника Лаг ба-Омер.

В результате обрушения трибуны погибли как минимум два человека. Около 50 человек получили легкие ранения, а десять — серьезные травмы. Всего во время инцидента в синагоге находилось более 600 человек.

Спасатели продолжают разбирать завалы в синагоге, пока неизвестно, если ли под ними люди.

Израиль синагога полиция проверка
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