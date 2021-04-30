Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 74,38 (-0,56) Инвестиции, 29 апр, 13:15
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 90,15 (-0,28) Инвестиции, 29 апр, 13:15
История инвестора: как передать капитал своим детям РБК и СберПервый, 04:17 По делу о похищении собак Леди Гаги арестовали пять человек Общество, 04:15 Китайских IT-гигантов обязали отказаться от рискованных бизнес-практик Бизнес, 04:14 Более 30 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле Общество, 03:42 Российские хоккеисты вышли в плей-офф юниорского чемпионата мира Спорт, 03:41 Сенат США утвердил кандидатуру Нуланд на пост замгоссекретаря Политика, 03:20 Глава Госдепартамента анонсировал поездку на Украину на следующей неделе Политика, 03:17 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 03:03 Президент Палестины объявил о переносе выборов из-за Израиля Политика, 02:43 Глава ВОЗ назвал долю прививок от COVID-19 в бедных странах Общество, 02:37 В ВШЭ назвали четыре решения властей с наибольшим влиянием на соцполитику Экономика, 02:34 Главред «Дождя» сообщил об увольнении журналиста Лобкова Технологии и медиа, 02:00 «Ведомости» узнали о решении продать здание Военторга у Кремля Бизнес, 01:52 Что вы знаете о работе иммунитета. Квиз РБК и Деринат, 01:49
Общество ,  
0 

Более 30 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле

Во время религиозного праздника Лаг ба-Омер началась давка. В результате погибли 38 человек, пострадали свыше 65. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «тяжелой катастрофой»

По меньшей мере 38 человек погибли, более 65 пострадали в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на медиков.

Как передает издание, изначально сообщалось, что во время праздника произошло обрушение трибуны. Однако затем власти указали, что причиной инцидента стала давка.

Экстренная медицинская служба Magen David Adom отмечает в Twitter, что шесть пострадавших находятся в критическом состоянии, состояние 18 оценивается как тяжелое, двое получили травмы средней, а 39 — легкой степени тяжести.

В давке на церемонии прощания с президентом Танзании погибли 45 человек
Общество
Фото:Tanzanian State House / XinHua / Global Look Press

Как передает Reuters, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «тяжелой катастрофой». «Все мы молимся об исцелении раненых», — отметил он.

В эвакуации раненых и тел погибших принимают участие военнослужащие израильской армии, сообщает пресс-служба военных.

«Бойцы спасательной бригады службы тыла, медицинские силы Северного командования и несколько вертолетов ВВС с медицинскими бригадами, а также военнослужащие подразделения 669 оказывают помощь в инциденте с множеством пострадавших на горе Мерон», — говорится в сообщении армии.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей»

В конце марта 45 человек погибли и 37 пострадали в давке во время церемонии прощания с президентом Танзании Джоном Магуфули. По информации издания The Citizen, давка произошла из-за того, что некоторые люди стали проходить на стадион города Дар-эс-Салам, где проходило мероприятие, в обход установленных входов.

Израиль погибшие обрушение давка
Материалы по теме
В давке на церемонии прощания с президентом Танзании погибли 45 человек
Общество
В Боливии студенты погибли из-за обрушившихся перил. Видео
Общество
В Риге при пожаре в хостеле погибли восемь человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter