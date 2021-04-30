Более 30 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле

Во время религиозного праздника Лаг ба-Омер началась давка. В результате погибли 38 человек, пострадали свыше 65. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «тяжелой катастрофой»

По меньшей мере 38 человек погибли, более 65 пострадали в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на медиков.

Как передает издание, изначально сообщалось, что во время праздника произошло обрушение трибуны. Однако затем власти указали, что причиной инцидента стала давка.

Экстренная медицинская служба Magen David Adom отмечает в Twitter, что шесть пострадавших находятся в критическом состоянии, состояние 18 оценивается как тяжелое, двое получили травмы средней, а 39 — легкой степени тяжести.

Как передает Reuters, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «тяжелой катастрофой». «Все мы молимся об исцелении раненых», — отметил он.