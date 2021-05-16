Полиция сообщила о двух погибших при обрушении в синагоге под Иерусалимом

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Как минимум два человека погибли в результате обрушения трибуны синагоги в поселении Гиват-Зэеве в Израиле. Об этом сообщил представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман, передает Kann News.

Ранее сообщалось, что около 50 человек получили легкие ранения, а десять — серьезные травмы. Всего во время инцидента в синагоге находилось более 600 человек.

Спасатели продолжают разбирать завалы в синагоге, пока неизвестно, если ли под ними люди.