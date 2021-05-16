Суд арестовал еще одного члена банды Шамиля Басаева

Фото: Следственный комитет РФ

Суд арестовал члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба — Багаудина Кунаваева. Об этом говорится на сайте следственного комитета.

Кунаваев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279 и ст. 317 УК (вооруженный мятеж, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего).

По данным следствия, Кунаваев в период с 7 августа 1999 года по 24 августа 1999 года принимал участие в боевых действиях в Дагестане под руководством боевиков Басаева и Хаттаба.

«В результате массированного прицельного обстрела убиты 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам. По ходатайству следствия Кунаваеву судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.