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Суд арестовал еще одного члена банды Шамиля Басаева

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Суд арестовал члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба — Багаудина Кунаваева. Об этом говорится на сайте следственного комитета.

Кунаваев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279 и ст. 317 УК (вооруженный мятеж, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего).

По данным следствия, Кунаваев в период с 7 августа 1999 года по 24 августа 1999 года принимал участие в боевых действиях в Дагестане под руководством боевиков Басаева и Хаттаба.

Суд арестовал еще одного члена банды Шамиля Басаева
Общество
Фото:Следственный комитет РФ

«В результате массированного прицельного обстрела убиты 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам. По ходатайству следствия Кунаваеву судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В конце марта к 14 годам заключения в колонии строгого режима был приговорен другой член банды Басаева — Мавлимберди Акбулатов. Он, как и Кунаваев, участвовал во вторжении боевиков в Ботлихский район Дагестана.

Банды Басаева и Хаттаба численностью до 1,5 тыс. человек вошли в Дагестан с территории Чечни в августе 1999 года. Они заняли ряд сел, однако после боев федеральным войскам удалось выбить боевиков с территории республики. В начале сентября боевики Басаева и Хаттаба вновь вторглись в Дагестан, в зону боевых действий были переброшены дополнительные федеральные силы. Потери российских военных в этот период составили около 300 человек, еще 800 были ранены.

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