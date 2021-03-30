Участника банды Басаева приговорили к 14 годам

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Суд приговорил участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба — Мавлимберди Акбулатова к 14 годам заключения в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Акбулатова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК (посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности), ч. 2 ст. 209 УК (бандитизм) и ст. 279 УК (вооруженный мятеж).

По данным следователей, в июле 1999 года обвиняемый добровольно присоединился к боевикам и участвовал в совершении тяжких преступлений. СК указывает, что в период с 7 по 24 августа 1999 года Акбулатов в числе около тысячи боевиков участвовал во вторжении в Ботлихский район Дагестана.

Следователи указали, что рамках уголовного дела 28 человек были объявлены в федеральный и международный розыск. В отношении семерых из них, в том числе Шамиля Басаева, уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Сейчас по делу привлекаются еще четверо участников нападения, причастность которых проверяется, устанавливаются их роль и действия в составе банды, добавили в СК.