Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 74 (-0,36) Инвестиции, 14 мая, 13:50
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 89,62 (-0,31) Инвестиции, 14 мая, 13:50
МЧС предупредило о ливне, грозе и граде в Москве Общество, 17:38 Эксперты оценили влияние жаркой погоды на распространение COVID-19 Общество, 17:24 Китайский аппарат на Марсе, новые правила WhatsApp. Главное за выходные Общество, 17:20 Дзюба стал лучшим бомбардиром чемпионата России после 4 голов за матч Спорт, 16:59 На волоске: что творится с акциями ChemoCentryx, пережившими катастрофу Pro, 16:43 Шойгу сообщил о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа Общество, 16:43 В Москве проверят «Детский мир» на Лубянке из-за фанатов «Майора грома» Общество, 16:38 Только для женщин: чем вызван бум инвестиций в фемтех Pro, 16:26 Определились все участники еврокубков от России Спорт, 16:25 СМИ сообщили о тромбозе у принцессы Кентской после вакцины AstraZeneca Общество, 16:22 У МГУ задержали участников акции в защиту просветительской деятельности Политика, 16:18 ЦСКА не попал в еврокубки впервые за 20 лет Спорт, 16:09 «Локомотив» рассмотрит снос домашнего стадиона Спорт, 16:01 «Спартак» прошел в Лигу чемпионов впервые с 2017 года Спорт, 15:59
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

МЧС предупредило о ливне, грозе и граде в Москве

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о ливне с грозой и градом 16 мая. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 16 мая, местами в городе Москве ожидается ливневой дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Ветер сдул с фасада Госдумы букву А
Общество
Фото:АГН «Москва»

В связи с этим ведомство рекомендует москвичам управлять автомобилем на низкой скорости, держать дистанцию, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей под присмотром.

Похожее предупреждение было сделано накануне. 15 мая в Москве поднялся ураганный ветер, он повалил несколько деревьев и нарушивший движение ряда трамваев.

ветер гроза Погода МЧС ливень
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Ветер сдул с фасада Госдумы букву А
Общество
Ветер в Москве повалил более десяти деревьев и ограничил работу трамваев
Общество
Ветер повалил в Москве почти 70 деревьев и повредил более 25 машин
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter