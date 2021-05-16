МЧС предупредило о ливне, грозе и граде в Москве

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о ливне с грозой и градом 16 мая. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 16 мая, местами в городе Москве ожидается ливневой дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с этим ведомство рекомендует москвичам управлять автомобилем на низкой скорости, держать дистанцию, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей под присмотром.

Похожее предупреждение было сделано накануне. 15 мая в Москве поднялся ураганный ветер, он повалил несколько деревьев и нарушивший движение ряда трамваев.