МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре, грозе и граде

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве 15 мая ожидается сильный ветер, гроза и град. Экстренное предупреждение опубликовано на сайте столичного главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший 1–2 часа с сохранением до конца суток 15 мая местами по Москве ожидается дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15–20 м/с», — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует при управлении автомобилем значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин и парковать автомобиль вдали от деревьев. Также ведомство рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее Гидрометцентр объявил о желтом уровне погодной опасности из-за угрозы грозы в Москве и Московской области. Предупреждение синоптиков продлится до утра 16 мая.