Ветер в Москве повалил более десяти деревьев и ограничил работу трамваев

Источник ТАСС в экстренных службах передал, что ветер повалил 15 деревьев в разных районах города, они нанесли урон пяти припаркованным машинам. Источник «Интерфакса» указал, что пострадавших нет.

Несколько дней назад ураганный ветер в Москве повалил 65 деревьев, повредил 27 автомобилей и одну опору освещения. О пострадавших не сообщалось. Поврежденные конструкции демонтировали.