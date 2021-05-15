Ветер в Москве повалил более десяти деревьев и ограничил работу трамваев
В столице поднялся ураганный ветер, городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом говорится в Telegram комплекса городского хозяйства Москвы.
«Последствия непогоды оперативно устраняются. Ветер сохранится до конца суток. Будьте предельно внимательны на улице!» — уточняется в сообщении.
Московский департамент транспорта отметил в Telegram, что ветер повалил деревья, нарушив движение части трамваев. Они временно не ходят по Живописной и Тимирязевской улицам. Вместо трамваев здесь доступны автобусы.