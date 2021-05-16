У МГУ задержали участников акции в защиту просветительской деятельности

«Дождь» сообщает более чем о десяти задержанных, «МБХ медиа» — о 20.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что данная информация не поступала.
Как рассказал РБК координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, студенты, преподаватели и общественные деятели провели встречу с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным (КПРФ), где обсуждали закон о просветительской деятельности. По словам Удальцова, собрались около 400 человек.
Вскоре после начала мероприятия появились провокаторы, которые отбирали у спикеров микрофоны и всячески мешали проведению акции, рассказал Удальцов. Завязалась потасовка, в результате которой, по его словам, задержали около десяти человек.
Собравшиеся собирали подписи под петицией в защиту просветительской деятельности, которую затем планируется направить в администрацию президента.
Ранее Минпросвещения разработало проект постановления, регулирующий порядок просветительской деятельности в России в соответствии с новым законом. Согласно проекту, к сотрудникам организаций или физлицам, занимающимся просветительством, должны применяться такие же ограничения, как к педагогическим работникам: они не должны иметь определенные судимости, заключение о недееспособности или болеть определенными заболеваниями (согласно ст. 331 Трудового кодекса). Кроме того, они должны быть совершеннолетними и иметь как минимум двухлетний опыт в образовательной сфере.
Также в Минпросвещения предложили запретить лицам, включенным в список иноагентов, заниматься просветительской деятельностью.
Закон раскритиковали как общественные деятели, так и представители образования и науки. Например, с критикой выступил вице-президент РАН Алексей Хохлов. «Самый главный недостаток этого постановления заключается в том, что постулируется, что просветительская деятельность осуществляется на основании договоров об оказании услуг. Если человек без всяких договоров хочет высказать какое-то мнение о важном достижении в сфере науки и высоких технологий, то это делается, как правило, на основе свободного информирования населения, в том числе в интернете», — объяснял он.
После критики проекта о регулировании просветительской деятельности Минобрнауки пообещало доработать документ.