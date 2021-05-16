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Политика ,  
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У МГУ задержали участников акции в защиту просветительской деятельности

Фото:msuprotest / Telegram Фото:msuprotest / Telegram Фото:пресс-служба Левого Фронта Фото:msuprotest / Telegram Фото:пресс-служба Левого Фронта Фото:пресс-служба Левого Фронта
Фото: msuprotest / Telegram

Силовики задержали ряд участников акции в защиту просветительской деятельности возле здания МГУ в Москве, сообщил РБК депутат Мосгордумы Павел Тарасов. Также о задержаниях пишут «ОВД Инфо» со ссылкой на задержанных, телеканал «Дождь» и «МБХ медиа».

«Я был возле МГУ, со сцены кто-то выступал, внезапно какой-то мужчина выхватил у выступающего микрофон и побежал. Я погнался за ним, поймал его, начал звать полицию, но задержали в итоге почему-то меня. Я требовал объяснить почему, мне в ответ просто говорили: «Присаживайтесь» — и усаживали в машину», — рассказал депутат.

Сейчас Тарасов находится в отделении полиции МГУ. По его словам, причину задержания ему не объяснили.

По данным «ОВД Инфо», в автозаках находятся 17 человек, включая троих провокаторов, мешающих задержанным общаться с правозащитниками по телефону.

«Дождь» сообщает более чем о десяти задержанных, «МБХ медиа» — о 20.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что данная информация не поступала.

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Фото:Hristo Rusev / Getty Images

Как рассказал РБК координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, студенты, преподаватели и общественные деятели провели встречу с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным (КПРФ), где обсуждали закон о просветительской деятельности. По словам Удальцова, собрались около 400 человек.

Вскоре после начала мероприятия появились провокаторы, которые отбирали у спикеров микрофоны и всячески мешали проведению акции, рассказал Удальцов. Завязалась потасовка, в результате которой, по его словам, задержали около десяти человек.

Собравшиеся собирали подписи под петицией в защиту просветительской деятельности, которую затем планируется направить в администрацию президента.

Ранее Минпросвещения разработало проект постановления, регулирующий порядок просветительской деятельности в России в соответствии с новым законом. Согласно проекту, к сотрудникам организаций или физлицам, занимающимся просветительством, должны применяться такие же ограничения, как к педагогическим работникам: они не должны иметь определенные судимости, заключение о недееспособности или болеть определенными заболеваниями (согласно ст. 331 Трудового кодекса). Кроме того, они должны быть совершеннолетними и иметь как минимум двухлетний опыт в образовательной сфере.

Также в Минпросвещения предложили запретить лицам, включенным в список иноагентов, заниматься просветительской деятельностью.

Власти уточнили детали регулирования просветительской деятельности
Общество
Фото:Сергей Карпов / ТАСС

Закон раскритиковали как общественные деятели, так и представители образования и науки. Например, с критикой выступил вице-президент РАН Алексей Хохлов. «Самый главный недостаток этого постановления заключается в том, что постулируется, что просветительская деятельность осуществляется на основании договоров об оказании услуг. Если человек без всяких договоров хочет высказать какое-то мнение о важном достижении в сфере науки и высоких технологий, то это делается, как правило, на основе свободного информирования населения, в том числе в интернете», — объяснял он.

После критики проекта о регулировании просветительской деятельности Минобрнауки пообещало доработать документ.

просветительская деятельность МГУ протесты Сергей Удальцов Валерий Рашкин задержания новости
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Общество
Бизнес предупредил вице-премьера о рисках закона о просветителях
Технологии и медиа
Власти уточнили детали регулирования просветительской деятельности
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