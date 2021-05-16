У МГУ задержали участников акции в защиту просветительской деятельности

Силовики задержали ряд участников акции в защиту просветительской деятельности возле здания МГУ в Москве, сообщил РБК депутат Мосгордумы Павел Тарасов. Также о задержаниях пишут «ОВД Инфо» со ссылкой на задержанных, телеканал «Дождь» и «МБХ медиа».

«Я был возле МГУ, со сцены кто-то выступал, внезапно какой-то мужчина выхватил у выступающего микрофон и побежал. Я погнался за ним, поймал его, начал звать полицию, но задержали в итоге почему-то меня. Я требовал объяснить почему, мне в ответ просто говорили: «Присаживайтесь» — и усаживали в машину», — рассказал депутат.

Сейчас Тарасов находится в отделении полиции МГУ. По его словам, причину задержания ему не объяснили.

По данным «ОВД Инфо», в автозаках находятся 17 человек, включая троих провокаторов, мешающих задержанным общаться с правозащитниками по телефону.