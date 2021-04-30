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Технологии и медиа ,  
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Бизнес предупредил вице-премьера о рисках закона о просветителях

Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и крупнейшие российские EdTech-компании (среди них — «Нетология», Skyeng и др.) предупредили вице-премьера Дмитрия Чернышенко о рисках оттока пользователей российских образовательных онлайн-площадок на зарубежные сервисы из-за положений принятых поправок о просветительской деятельности. Об этом говорится в письме РАЭК Дмитрию Чернышенко (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил представитель ассоциации).

Из документа следует, что «любые информационные активности» за рамками утвержденных образовательных программ оказываются в регулируемой правительством категории «просветительской деятельности», а избыточный контроль над образовательными онлайн-площадками «приведет к дефициту ресурсов и услуг по развитию человеческого капитала и культурному воспитанию подрастающих поколений».

Также авторы письма указали, что у них «вызывают опасение процедуры» контроля за материалами в связи с огромным объемом информации на онлайн-площадках. В частности, проверка свыше 150 тыс. контента в Skyeng займет более 12 тыс. часов, на проверку заданий и вебинаров в онлайн-школе «Фоксфорд» и материалов «Нетологии» уйдет не меньше, чем по 30 тыс. часов.

«Мы считаем необходимым при формировании подзаконных актов сделать акцент на самоконтроле от компаний с разработкой соответствующих критериев и стандартов. Данная мера позволит избежать возможных рисков квалификации своих материалов контрольными органами как не отвечающих требованиям подзаконных актов», — указано в письме.

РБК направил запрос в аппарат Чернышенко.

Власти уточнили детали регулирования просветительской деятельности
Общество
Фото:Сергей Карпов / ТАСС

В апреле на портале regulation.gov.ru был опубликован проект постановления Минпросвещения, который устанавливает порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности в образовательных организациях России. В частности, предлагается запретить заниматься этой деятельностью иноагентам и лицам без двухлетнего стажа.

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Эксперты ранее уже заявляли, что этот документ накладывает необоснованные ограничения на участников просветительской деятельности, поскольку, в частности, к ним должны применяться такие же ограничения, как к педагогическим работникам.

В вторник, 27 апреля четыре российские ИT-ассоциации («Руссофт», Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, «Разработчики и операторы систем электронных услуг» и «Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов»), обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с критикой документа, писал «Коммерсантъ». По их мнению, постановление в текущем виде усложнит взаимодействие ИТ-компаний и образовательных учреждений. Из-за этого кадровая проблема в ИТ-индустрии станет еще более драматичной, а использование экспертизы зарубежных специалистов окажется невозможным, предупреждали эксперты.

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