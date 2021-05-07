Синоптик оценил вероятность потепления в Северном полушарии

В Северном полушарии с мая по июль воздух потеплеет выше нормы с вероятностью 70%. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

Таким образом он пояснил, почему представленная Всемирной метеорологической организацией (ВМО) карта прогноза окрашена красным. «Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что будет класс выше нормы», — указал синоптик.

Вильфанд добавил, что на территории Европейской России и Урала вероятность того, что температура будет выше нормы, составляет около 50%, а в Азиатской части — больше 60%.

Специалист уточнил, что прогноз носит вероятностный характер, поскольку пока метеорологи не могут дать точный прогноз на такой длительный период.