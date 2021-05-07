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Синоптик оценил вероятность потепления в Северном полушарии

В Северном полушарии с мая по июль воздух потеплеет выше нормы с вероятностью 70%. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

Таким образом он пояснил, почему представленная Всемирной метеорологической организацией (ВМО) карта прогноза окрашена красным. «Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что будет класс выше нормы», — указал синоптик.

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Общество
Фото:Mike Hutchings / Reuters

Вильфанд добавил, что на территории Европейской России и Урала вероятность того, что температура будет выше нормы, составляет около 50%, а в Азиатской части — больше 60%.

Специалист уточнил, что прогноз носит вероятностный характер, поскольку пока метеорологи не могут дать точный прогноз на такой длительный период.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что температура Земли в 2020 году поднялась до рекордно высокой отметки за последние 3 млн лет, на 1,2 градуса Цельсия выше, чем в доиндуструильную эпоху. «Мы все еще движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы действительно стоим на краю пропасти», — отметил он.

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