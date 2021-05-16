Собянин оценил рост населения Москвы с 1990 года

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Население Москвы увеличилось почти на 2 млн человек, начиная с 1990 года, сказала мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«В 1980-е, 1990-е, начало двухтысячных строительство и развитие метро с каждым годом замедлялось и замедлялось. И самих москвичей стало начиная с 1990-го года почти на 2 млн больше», — сказал Собянин (цитата по «РИА Новости»).

Согласно данным, приводимым Федеральной службой государственной статистики, в 1990 году население Москвы составляло более 9 млн человек. К 1 января эта цифра составила 12,65 млн (*doc). Таким образом, по официальным данным, население выросло более чем на 3 млн человек.

В апреле прошлого года «РИА Новости» провело исследование, которое показало, что за 2017—2019 годы население Москвы выросло на 2,4%. Естественный прирост за это время составил 41,6 тыс. человек. Кроме того, 257,3 тыс. человек за это время переехали в столицу.