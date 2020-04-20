Общее снижение численности населения зафиксировали в 59 регионах России

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В 2017—2019 годах население России снизилось на 0,04% за счет роста естественной убыли при устойчивом миграционном притоке. В 59 регионах численность населения сократилась, а в 26 — выросла, показало исследование «РИА Новости».

Сильнее всего население сократилось в Магаданской области (-3,7%), Еврейской автономной области (-3,6%) и Коми (-3,5%). Спад населения на 3,5%-1,5% зафиксирован в 30 субъектах федерации. Самая большая естественная убыль отмечена в Саратовской области (-34,9 тыс. человек), Кемеровской области (-35,8 тыс.) и в Алтайском крае (-28,9 тыс.)

Численность населения больше всего выросла в Ингушетии — (рост на 5,5%), в Севастополе (на 4,8%), Ленинградской области (на 4,7%), Чечне (на 4,5%), а также в Тюменской (на 4%) и Московской (на 3,6%) областях.

При этом только в десяти регионах население выросло за счет естественного прироста на фоне миграционной убыли. Это, в том числе, Дагестан, Чечня и ХМАО-Югра.