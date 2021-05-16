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Пять человек пострадали при стрельбе в Нью-Йорке

Пять человек пострадали в результате стрельбы в субботу в Бронксе на севере Нью-Йорка. Об этом сообщает телеканал NBC.

По данным канала, инцидент произошел в 21:00 по местному времени (04:00 мск). Одного из пострадавших полиция обнаружила на месте происшествия, остальные четверо самостоятельно добрались в близлежащую больницу.

Точных данных о состоянии пострадавших пока нет, однако предполагается, что их жизни ничего не угрожает, передает NBC.

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В пятницу, 14 мая, девять человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Провиденс в штате Род-Айленд. В полиции уточнили, что трое из них получили серьезные ранения.

По данным полиции, сначала неизвестные открыли стрельбу из автомобиля в сторону одного из домов, а затем находившиеся в доме начали стрелять в ответ. Огонь вели из четырех-пяти единиц оружия.

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