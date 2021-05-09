Три человека пострадали в результате стрельбы на Таймс-сквер

Неизвестный устроил стрельбу на Таймс-сквер, сообщила газета The New York Times.

По данным полиции, в результате происшествия были ранены две женщины и четырехлетняя девочка. Пострадавших госпитализировали.

По словам источника NBC New York в полиции, подозреваемый не целился специально в тех, кого ранил. Другие два сотрудника правоохранительных органов рассказали телеканалу, что стрельба произошла после ссоры, которая вспыхнула в группе из четырех человек.

Ранее после ссоры между двумя группами людей стрельба также произошла в торговом центре Aventura Mall во Флориде. В результате были ранены несколько человек, все они — участники конфликта. Пострадавших доставили в больницу.