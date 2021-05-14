В результате перестрелки в США девять человек получили ранения

В результате стрельбы в американском городе Провиденс в штате Род-Айленд получили ранения девять человек, сообщает AP.

По словам шефа местной полиции Хью Т. Клементса, трое из них получили серьезные ранения. Позже в полиции уточнили, что среди раненых — восемь мужчин и одна женщина.

Сначала неизвестные открыли стрельбу из автомобиля в сторону одного из домов, после чего находившиеся в доме начали стрелять в ответ. Было произведено несколько десятков выстрелов.

По мнению полицейских, поводом могла стать вражда между двумя группами молодых людей. Огонь вели из четырех-пяти единиц оружия.