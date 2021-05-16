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В Миннесоте из-за схода поезда с рельсов произошла утечка соляной кислоты

Утечка соляной кислоты произошла в результате схода поезда с рельсов в американском городе Альберт-Ли (штат Миннесота). Об этом сообщает телеканала CBS со ссылкой на железнодорожную компанию Union Pacific.

«Около 13:45 (21:45 мск — РБК.) порядка 28 вагонов поезда компании Union Pacific сошли с рельсов <...> в Альберт-Ли», — говорится в сообщении.

Уточняется, что персонал поезда не пострадал. Причины произошедшего выясняются.

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Фото:МЧС России

CBS со ссылкой на местные власти передает, что в результате аварии произошла утечка соляной кислоты, перевозившейся в вагонах. Полиция попросила жителей города не приближаться к месту происшествия.

Телеканал Fox со ссылкой на Union Pacific сообщает, что сошедший с рельсов поезд перевозил смешанные грузы. Соляная кислота находилась в двух опрокинувшихся вагонах. Пока масштаб утечки вещества неизвестен.

В субботу, 15 мая, в Самарской области на Куйбышевской железной дороге сошли с рельсов грузовые вагоны. В региональном главке МЧС уточнили, что, по предварительным данным, в вагонах находился каменный уголь, пиломатериалы, металл, опасных грузов там не было. В результате инцидента никто не пострадал. При этом из-за схода вагонов оказались повреждены железнодорожное полотно и опора контактной сети.

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