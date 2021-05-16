В Миннесоте из-за схода поезда с рельсов произошла утечка соляной кислоты

Утечка соляной кислоты произошла в результате схода поезда с рельсов в американском городе Альберт-Ли (штат Миннесота). Об этом сообщает телеканала CBS со ссылкой на железнодорожную компанию Union Pacific.

«Около 13:45 (21:45 мск — РБК.) порядка 28 вагонов поезда компании Union Pacific сошли с рельсов <...> в Альберт-Ли», — говорится в сообщении.

Уточняется, что персонал поезда не пострадал. Причины произошедшего выясняются.

CBS со ссылкой на местные власти передает, что в результате аварии произошла утечка соляной кислоты, перевозившейся в вагонах. Полиция попросила жителей города не приближаться к месту происшествия.